Новосибирский мэр заявил о достаточном запасе лекарств в муниципальных аптеках

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Новосибирский мэр заявил о достаточном запасе лекарств в муниципальных аптеках
28 Мар 2022, 08:32

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил снижение спроса в муниципальных аптеках. Он заявил, что на складах есть запас лекарств на пять месяцев.

В муниципальных аптеках есть достаточный запас всех необходимых лекарств, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 28 марта.

«В аптечной сети впервые за месяц отмечено снижение спроса. За неделю снизился товарооборот. Подчеркиваю, что все лекарства в муниципальной сети есть», — цитирует Локтя НГС.

По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, на складе «Новосибоблфарма» хранятся запасы лекарств на 5 месяцев. Закупки препаратов продолжаются.


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