Власти заявили о критической ситуации с пожарами в Сибири

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Власти заявили о критической ситуации с пожарами в Сибири
28 Мар 2022, 08:50

Критическая ситуация с ландшафтными пожарами сложилась в Хакасии. Число возгораний выросло в десятки раз.

«Накануне крупные ландшафтные пожары создавали угрозу перехода на села сразу в нескольких районах, — сообщили в ГУ МЧС по Хакасии. — Со стихией боролись пожарные подразделения, добровольцы и местные жители. Власти бьют тревогу — при таких сильных ветрах, теплой погоде и сухой степи пожарная опасность может стать чрезвычайной».

За 26 марта было зарегистрировано 38 пожаров, из них 22 — палы травы. По сравнению с 2021-м, ситуация с пожарами в республике «критическая», заявили в ведомстве. «Количество возгораний увеличилось в десятки раз, как и проходимые огнем площади», — уточнили в пресс-службе.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Алтайском, Аскизском и Усть-Абаканском районах. Огонь приблизился к селам Краснополье и Бондарево, но ЧС удалось избежать.

По словам вице-губернатора Хакасии Юрия Курлаева, ситуация очень напоминает 2015 год. Напомним, в начале апреля 2015 года ландшафтные пожары перешли на жилье, сильнее всего пострадал поселеок Шира. Погибли 34 человека, пострадало более 4,5 тыс. жителей, сгорело больше 1 тыс. домов.

Также в 2015-м от пожаров серьезно пострадал Забайкальский край, где погибли 11 человек и сгорели более 240 домов.

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