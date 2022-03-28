Дети стали чаще болеть туберкулезом в Бурятии

© dgkb9-khv.ru
Дети стали чаще болеть туберкулезом в Бурятии
28 Мар 2022, 11:30

В Бурятии детская заболеваемость туберкулезом увеличилась на 40%. Это произошло из-за пандемии. При коронавирусе поражаются легкие, а именно в них находится туберкулезная палочка.

В Бурятии по итогам 2021 года зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом примерно на 5%. За год болезнь нашли у 380 жителей, сообщает Байкал Daily со ссылкой на министра здравоохранения региона Евгению Лудупову.

«В мире заболевают туберкулезом порядка 10 млн человек, 1−2 млн умирают. По итогам 2021 года в нашей стране было зарегистрировано около 45 тыс. случаев заболевания туберкулезом. А в нашей республике заболели 380 человек, из них 17 детей», — рассказала Лудупова.

По словам министра здравоохранения до этого показатели заболеваемости снижались несколько лет.

«Рост незначительный, всего на 5%, но всё равно это вызывает определенные опасения. А вот среди детей этот рост значительно больше — на целых 40%», — отметила Лудупова.

Глава минздрава Бурятии уточнила, что жители стали чаще болеть туберкулезом в том числе из-за пандемии COVID-19. При коронавирусе поражаются легкие, а именно там находится туберкулезная палочка. Когда человек абсолютно здоров, даже если он является носителем инфекции, он может и не заболеть. Но в случае поражения легочной ткани туберкулезная палочка «просыпается».

При этом смертность от туберкулеза в Бурятии снизилась на 10%.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью» Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью»
Последние материалы
28 Мар, 15:25
«Новая газета» объявила о приостановке работы
28 Мар, 15:01
Забайкальские военные пытались выкопать боеприпасы из-под снега и пострадали от взрыва
28 Мар, 13:32
Самая грязная сделка Сибири. Фильм Тайги.инфо о мусорной концессии
28 Мар, 13:20
Тело новорожденного обнаружено на свалке в забайкальском поселке
28 Мар, 12:59
Девушка выстрелила из ружья в детском саду Красноярска
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования