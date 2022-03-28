Пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой в Новосибирске

28 Мар 2022, 09:53

В Новосибирске найдена погибшей 19-летняя девушка. Она пропала 21 марта.

19-летняя Елизавета Безлуцкая пропала 21 марта. Ее нашли погибшей, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» 28 марта.

Известно, что девушка училась в вузе. Следственный комитет пока не публиковал комментарии.


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