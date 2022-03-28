Девушка выстрелила из ружья в детском саду Красноярска

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Девушка выстрелила из ружья в детском саду Красноярска
28 Мар 2022, 12:59

В красноярском детсаду девушка выстрелила из ружья в стену. Ее задержали. Пострадавших нет.

Жительница Красноярска выстрелила из ружья в помещении детского сада, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 года рождения. Находясь внутри помещения, она произвела один выстрел из ружья в стену. Заметив произошедшее, один из работников данной организации задержал правонарушительницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Девушку доставили в отдел полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надо срочно ужесточать контроль доступа в образовательные учреждения — с таким предложением выступил депутат краевого заксобрания Илья Зайцев. Об этом он заявил в своем тг-канале.

UPD (18:43) Перед тем как устроить стрельбу в детском саду №31, девушка убила своего отца на почве разногласий, сообщает НГС24 со ссылкой на источники.


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