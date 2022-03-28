Тело новорожденного обнаружено на свалке в забайкальском поселке

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Тело новорожденного обнаружено в поселке Дровяная под Читой. Разыскивается его мать.

Уголовное дело об убийстве матерью ребенка возбуждено в Забайкалье после обнаружения тела младенца. Мертвый ребенок был найден в поселке Дровяная в Читинском районе 27 марта.



«Устанавливается личность матери погибшего ребенка. Направлены запросы в медицинские учреждения о стоящих на учете по беременности женщинам. Отбираются материалы для назначения судебных генотипоскопических экспертиз», — говорится в сообщении СК по Забайкалью.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты имеющие значение для следствия следы, предметы и образцы биологических веществ.

Точные причины смерти будут установлены в ходе судебной медицинской экспертизы.

UPD: «Интерфакс» уточняет, что тело младенца найдено на одной из стихийных свалок села.