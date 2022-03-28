Тело новорожденного обнаружено на свалке в забайкальском поселке
© pixabay.com
Тело новорожденного обнаружено в поселке Дровяная под Читой. Разыскивается его мать.
Уголовное дело об убийстве матерью ребенка возбуждено в Забайкалье после обнаружения тела младенца. Мертвый ребенок был найден в поселке Дровяная в Читинском районе 27 марта.
«Устанавливается личность матери погибшего ребенка. Направлены запросы в медицинские учреждения о стоящих на учете по беременности женщинам. Отбираются материалы для назначения судебных генотипоскопических экспертиз», — говорится в сообщении СК по Забайкалью.
Проведен осмотр места происшествия, изъяты имеющие значение для следствия следы, предметы и образцы биологических веществ.
Точные причины смерти будут установлены в ходе судебной медицинской экспертизы.
UPD: «Интерфакс» уточняет, что тело младенца найдено на одной из стихийных свалок села.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
«Новая газета» объявила о приостановке работы Забайкальские военные пытались выкопать боеприпасы из-под снега и пострадали от взрыва Самая грязная сделка Сибири. Фильм Тайги.инфо о мусорной концессии Тело новорожденного обнаружено на свалке в забайкальском поселке Девушка выстрелила из ружья в детском саду Красноярска
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"