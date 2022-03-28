Самая грязная сделка Сибири. Фильм Тайги.инфо о мусорной концессии

© youtube.com/Тайга.инфо
Самая грязная сделка Сибири. Фильм Тайги.инфо о мусорной концессии
28 Мар 2022, 13:32

Строительство мусоросортировочных заводов и полигонов в Новосибирской области давно зашло в тупик. Договор регионального правительства с дочерней структурой корпорации «ВИС» обернулся тем, что бумага на 6,5 млрд оказалась ненужной. Тайга.инфо подготовила фильм о «самой грязной сделке» в Сибири.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне - сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.

К 2022 году строительство так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекает три реки, впадающих в Иню.

Тайга.инфо собрала всё, что известно о скандальном проекте. Фильм делится на несколько линий: экоактивистка, перевозчик и депутат рассказывают о вопросе и пытаются понять, кто же виноват, а рядом развиваются истории грузчика Тимофея, собирающего мусор, и жительницы деревни Натальи, у дома которой «Экология-Новосибирск» и областные власти хочтят поставить полигон.

«Я заинтересовался темой еще в начале 2020 года. Тогда по учебе нужно было снять специальный репортаж, который так и не получился из-за пандемии, но тема поразила меня. – рассказал автор фильма Кирилл Букетов. – Мы все живем в мусоре и никого не заботит подписание многомиллиардного договора».

Авторы также выяснили, что представляет собой вода, попадающая под влияние мусорного полигона. Анализы показали нарушение всех нормы Росприроднадзора.

Фильм Кирилла Букетова, Романа Шурупова и Ильи Губина


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