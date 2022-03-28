Забайкальские военные пытались выкопать боеприпасы из-под снега и пострадали от взрыва

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Военнослужащие в Забайкальском крае пострадали от взрыва старых боеприпасов. Они пытались вытащить их из-под снега.

«28 марта 2022 года в ходе патрулирования бывшей территории воинской части в районе поселка Большая Тура Забайкальского края воинский патруль обнаружил под растаявшим снегом старый боеприпас неустановленного образца, — цитирует „Чита.ру“ сообщение Восточного военного округа. — Грубо нарушив требования безопасности при обращении со взрывчатыми веществами, военнослужащие попытались самостоятельно извлечь боеприпас из-под снега, из-за чего произошла его детонация».



В результате взрыва военнослужащие получили травмы. Угрозы жизни нет.

По данным «АиФ-Забайкалье», пострадали трое военнослужащих. Они обследовали бывшую воинскую часть, на территории которой 29 апреля 2014 года произошел пожар, уточняет «Вечорка». Тогда верховой лесной пожар перекинулся на склады в боеприпасами, погибли 12 человек, пострадали еще 33.

В 2016 году в Большой Туре двое детей пострадали от взрыва мины.

