«Новая газета» объявила о приостановке работы. Издание получило еще одно предупреждение Роскомнадзора.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания „специальной операции на территории Украины“», — говорится в заявлении редакции.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Поводом для этого стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки».

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта.