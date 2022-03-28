«Новая газета» объявила о приостановке работы
28 Мар 2022, 15:25
«Новая газета» объявила о приостановке работы. Издание получило еще одно предупреждение Роскомнадзора.
«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания „специальной операции на территории Украины“», — говорится в заявлении редакции.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение. Поводом для этого стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки».
Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта.
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