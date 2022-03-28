СТО загорелась в Новосибирске

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СТО загорелась в Новосибирске
28 Мар 2022, 16:05

В Новосибирске горит СТО. Есть риск, что огонь перекинется на соседние строения. В 80 метрах от станции расположена заправка.

В Новосибирске загорелось здание СТО по адресу Кавалерийская, 468а, сообщил паблик «АСТ-54».

«ГИБДД готовится перекрывать улицу Кропоткина для прокладки линии от пожарного гидранта. На месте раздаются хлопки, огонь перекидывается на столбы и провода», — уточнил «АСТ-54».

По словам работников СТО, все успели выйти из здания. В пресс-службе МЧС отметили, что «силы и средства стянуты по повышенному рангу».

Есть риск, что огонь перекинется на другие строения. Также в метрах 80 расположена заправка, передает НГС со ссылкой на очевидца.

«У дома, который стоит рядом, уже горит крыша. Строения частного сектора стоят очень плотно, нарушение строительных норм», — заявил собеседник издания.


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