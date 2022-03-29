Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре в Красноярском крае

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Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре в Красноярском крае
29 Мар 2022, 08:56

В красноярском Канске четверо мужчин погибли при пожаре. Причиной стала неосторожность при курении. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тела мужчин 37, 44 и 57 лет нашли после тушения пожара в четырехквартирном доме на улице Герцена в Канске, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 29 марта.

По версии следствия, 28 марта компания мужчин выпивала. Они выходили курить в неотапливаемую пристройку дома, откуда и началось возгорание. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Пострадавшую женщину и 79-летнего пенсионера увезли в больницу, где последний скончался от отравления угарным газом.

Ведомство возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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