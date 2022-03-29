Забившей годовалого сына до смерти жительнице Алтая вынесли приговор

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Жительницу Алтайского края приговорили к 9 годам колонии за убийство годовалого сына. Женщина забила мальчика до смерти, пытаясь «успокоить».

Суд вынес приговор 37-летней жительнице Бурлинского района. Ее обвинили по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в пресс-службе управления СК по Алтайскому краю 29 марта.

По версии следствия и суда, днем 6 июня 2021 года в одном женщина пыталась «успокоить» своего годовалого сына и ударила его не менее семи раз по голове и туловищу. Мать повезла ребенка в больницу, однако по дороге он скончался.

В 2019 году женщина осудили за истязание семилетнего сына и назначили ей словное наказание. По решению суда мать лишили родительских прав на трех старших детей.

в избиении до смерти годовалого сына женщина не признала вину. Суд назначил ей 9 лет и 3 месяца колонии общего режима.

