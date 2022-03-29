Свалку черепов животных нашли под Красноярском

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В Красноярском крае обнаружили крупный скотомогильник. Это уже шестая незаконная свалка с костями. Фото.

Активисты ОНФ нашли незаконный скотомогильник в Березовском районе Красноярского края.

«Это шестая свалка останков животных, которую мы нашли в Берёзовском районе за последние четыре года, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Якубенко. — Гора костей крупного рогатого скота была сложена в мешки, но их уже успели растаскать собаки. Среди улик — ушные бирки с номерами, обычно так фермеры маркируют свой скот. Надеемся, что по ним надзорные органы смогут найти тех, кто это сделал, ведь привлечь к ответственности виновников предыдущих свалок с биологическими отходами так и не удалось».

Свалка расположена на неразграниченных землях. Это означает, что обязанность по ее ликвидации, скорее всего, ляжет на бюджет администрации района, отметили активисты.