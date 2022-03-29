Бомбоубежища проверят в Новосибирске
29 Мар 2022, 08:54
«В мае 2022 года в городе Новосибирске спланировано проведение учения по гражданской обороне и защите от ЧС, в ходе которого будет проведена тренировка по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых», — цитирует НГС ответ мэрии
Сооружения, предназначенные для гражданской обороны, в мае проверят в Новосибирске. Информация об их расположении ограничена.
«В мае 2022 года в городе Новосибирске спланировано проведение учения по гражданской обороне и защите от ЧС, в ходе которого будет проведена тренировка по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых», — цитирует НГС ответ мэрии
Бомбоубежища принадлежат разным организациям и предназначены для укрытия наибольшей работающей смены предприятия. Организовывать процесс должны руководители.
Как уточнили в мэрии, данные о местах расположения и характеристиках защитных сооружений относятся к «информации ограниченного доступа».
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