Бомбоубежища проверят в Новосибирске

29 Мар 2022, 08:54

Сооружения, предназначенные для гражданской обороны, в мае проверят в Новосибирске. Информация об их расположении ограничена.

«В мае 2022 года в городе Новосибирске спланировано проведение учения по гражданской обороне и защите от ЧС, в ходе которого будет проведена тренировка по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых», — цитирует НГС ответ мэрии

Бомбоубежища принадлежат разным организациям и предназначены для укрытия наибольшей работающей смены предприятия. Организовывать процесс должны руководители.

Как уточнили в мэрии, данные о местах расположения и характеристиках защитных сооружений относятся к «информации ограниченного доступа».


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