Бомбоубежища проверят в Новосибирске

Сооружения, предназначенные для гражданской обороны, в мае проверят в Новосибирске. Информация об их расположении ограничена.

«В мае 2022 года в городе Новосибирске спланировано проведение учения по гражданской обороне и защите от ЧС, в ходе которого будет проведена тренировка по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых», — цитирует НГС ответ мэрии



Бомбоубежища принадлежат разным организациям и предназначены для укрытия наибольшей работающей смены предприятия. Организовывать процесс должны руководители.

Как уточнили в мэрии, данные о местах расположения и характеристиках защитных сооружений относятся к «информации ограниченного доступа».