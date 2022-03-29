«Большинство из нас не умеют ставить инъекции»: студенты алтайского медколледжа пожаловались на некачественное образование

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Студенты Барнаульского медицинского колледжа написали открытое письмо региональному минздраву, губернатору Виктору Томенко и другим властям. В нем они пожаловались, что не представляют, как после выпуска будут лечить людей — для этого им не хватает знаний.

Студенты Барнаульского медицинского колледжа опубликовали обращение к властям Алтайского края в паблике Barnaul 22.

«Мы, будущие выпускники Барнаульского медицинского колледжа, не представляем, как мы сможем работать в практическом здравоохранении, ведь за годы обучения мы не получили элементарных теоретических знаний, не говоря уже о практических навыках», — заявили студенты.

Студенты пишут, что в колледже, по словам самих преподавателей, не хватает кадров, поэтому занятия «ведутся как попало» или не ведутся вообще.

«Что касается практики, так большинство из нас не умеют ставить инъекции — а это один из основных навыков в работе медсестры или фельдшера. Причина в том, что за время обучения у нас не было полноценных практик в медучреждениях, на которых бы нас научили выполнять различные медицинские манипуляции, — рассказали учащиеся. — Чтобы получить зачет, нам было сказано внести в дневник практик огромный список якобы освоенных нами манипуляций».

Если практика в больницах и случалась, то только в качестве операторов колл-центров при поликлиниках или в качестве разносчиков карточек. В феврале 2022 года всех заставили проходить обучение на специалиста колл-центра, а тем, кто отказывался, грозили отстранением от прохождения практики, утверждают студенты.

«В колледже мы неоднократно обращались с просьбой, чтобы нас отправили на помощь медсестрам, фельдшерам, на что получали категорический отказ. Возможности подработки во время обучения в медорганизациях также нет, поскольку расписание меняется каждую неделю, и пары стоят с утра до вечера. Хотя знаний и опыта во время подработки в больнице можно получить куда больше, чем в колледже», — подчеркнули они.

В конце письма студенты попросили региональный минздрав, губернатора и «другие органы власти» «дать возможность получить качественное медобразование».