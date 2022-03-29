СМИ сообщили об уголовном деле о «фейках про ВС РФ» на независимого омского депутата

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Независимый депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко задержан. В его отношении может быть возбуждено уголовное дело по статье о «распространении ложной информации об использовании ВС РФ», утверждают СМИ.

Петренко задержан 29 марта, передает Om1.ru со ссылкой на неназванный источник.



«По сведениям нашего издания, ему инкриминируют новую статью „о фейках“. Причём, как в уголовном, так и в административном ее виде», — пишет издание в своем телеграм-канале.

Вероятно, речь идет о ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ)

В пресс-службе СК РФ по Омской области Тайге. инфо сказали перезвонить позже. Последняя запись в личном телеграм-канале Петренко была сделана в ночь на 29 марта.

UPD (14:49) В Следственном комитете заявили, что пока уголовное дело в отношении депутата не возбуждено. В МВД сказали, что прокомментирует свою позицию позже, пишет Om1. «Мы не занимаемся этим делом, поэтому не к нам», — уточнили Тайге.инфо в СК.



Петренко регулярно критикует работу чиновников мэрии, он также выступал с осуждением «спецоперации» в Украине.

Дмитрий Петренко прошел в горсовет Омска при поддержке КПРФ и работал во фракции. Но в 2021 году его исключили из партии под предлогом работы «против партии» и ее кандидатов.

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