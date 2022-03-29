Школьники из Сибири смогут пройти прослушивание у мастеров ГИТИС в Красноярске

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Школьники из Сибири смогут пройти прослушивание у мастеров ГИТИС в Красноярске
29 Мар 2022, 10:49

Приемная ГИТИС будет открыта для абитуриентов из Сибири в Красноярске. Предварительные прослушивания школьников пройдут 8−9 апреля в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Новосибирские абитуриенты, мечтающие о сцене, могут пройти предварительные прослушивания на актерский факультет ГИТИС в Детской школе искусств Красноярска № 8. 

Прослушивания пройдут 8 апреля с 15:00 до 19:00 и с 10:00 до 19:00 9 апреля. Работы будут оценивать педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян и преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра музыкального театра Эдита Тибилова. Самые достойные кандидаты могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, кружков и студий Новосибирской области от 15 до 18 лет. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление — прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню.

Для участия во всех мероприятиях новосибирским школьникам необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке — количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу и индивидуальное время для прослушиваний.

Также 8 апреля педагоги проведут в Детской школе искусств №8 профориентационный мастер-класс для школьников 8−11-х классов (13:00—15:00). Там расскажут о выборе репертуара, внешнем виде, мастерах, набирающих учеников и сроках приемной кампании.


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