Мэрия откладывает рассмотрение бюджета Новосибирска из-за «экономической обстановки»

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть

Мэрия Новосибирска попросила депутатов не рассматривать проект изменений городского бюджета на 2022 год. Традиционно, прогнозы по доходам и расходам должны были вырасти, но теперь чиновники утверждают, что динамику предсказать невозможно.

Мэр Анатолий Локоть попросил не рассматривать на апрельской сессии горсовета вопрос об изменении проекта бюджета на 2022−2024 годы. Он объяснил это «неопределенностью экономической обстановки и невозможностью в настоящий момент достоверно прогнозировать динамику поступления собственных доходов», следует из письма мэра (копию опубликовал в твиттере независимый депутат Антон Картавин).

«Оперативное перераспределение бюджетных ассигнований будет осуществляться путем внесения необходимых изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета Новосибирска», — утверждает Локоть.

Отметим, что, как правило, бюджет корректируют раз в квартал с увеличением планов по доходам и расходам.

По последней принятой редакции, расходы бюджета в 2022 году спрогнозированы на уровне 61,50 млрд рублей, доходы — 60,70 млрд. Дефицит запланирован в размере 800 млн рублей.