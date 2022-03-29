Мэрия откладывает рассмотрение бюджета Новосибирска из-за «экономической обстановки»

© Кирилл Канин. Анатолий Локоть
Мэрия откладывает рассмотрение бюджета Новосибирска из-за «экономической обстановки»
29 Мар 2022, 11:27

Мэрия Новосибирска попросила депутатов не рассматривать проект изменений городского бюджета на 2022 год. Традиционно, прогнозы по доходам и расходам должны были вырасти, но теперь чиновники утверждают, что динамику предсказать невозможно.

Мэр Анатолий Локоть попросил не рассматривать на апрельской сессии горсовета вопрос об изменении проекта бюджета на 2022−2024 годы. Он объяснил это «неопределенностью экономической обстановки и невозможностью в настоящий момент достоверно прогнозировать динамику поступления собственных доходов», следует из письма мэра (копию опубликовал в твиттере независимый депутат Антон Картавин).

«Оперативное перераспределение бюджетных ассигнований будет осуществляться путем внесения необходимых изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета Новосибирска», — утверждает Локоть.

Отметим, что, как правило, бюджет корректируют раз в квартал с увеличением планов по доходам и расходам.

По последней принятой редакции, расходы бюджета в 2022 году спрогнозированы на уровне 61,50 млрд рублей, доходы — 60,70 млрд. Дефицит запланирован в размере 800 млн рублей.


Теги



Новости из рубрики:



Тайга.ТВ

Последние материалы
29 Мар, 15:29
Лидеры «Ундервуд» прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске
29 Мар, 15:21
Санаторно-курортный комплекс продается в Новосибирске по соседству с домами полпреда и губернатора
29 Мар, 14:12
Новосибирский губернатор подписал постановление о весеннем призыве
29 Мар, 13:53
Что будет с сельским хозяйством в России: Самая сложная ситуация с «борщевым набором»
29 Мар, 12:32
Локоть в поисках продовольствия поехал по Новосибирской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования