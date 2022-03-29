Локоть в поисках продовольствия поехал по Новосибирской области

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Крупнейшее молочное производство планируется запустить в Маслянинском районе Новосибирской области. С аграриями встретился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сельхозхолдинг «ЭкоНива» планирует запуск в Маслянинском районе молочного завода, сообщают «Новосибирские новости». Уже работающее производство показали сотрудникам мэрии Новосибирска во главе с мэром Анатолием Локтем.



Сейчас 60% молока, которое производят в хозяйстве «Сибирская Нива — Маслянино», уходят за пределы региона, на переработку. Агрохолдинг строит новое предприятие. В корпусе сырного завода будут перерабатывать 1150 тонн молока в сутки — это 115 тонн сыров за 24 часа. Новосибирск рассматривается как рынок сбыта продукции.

«Если сегодня будет построен наш завод, то, я думаю, мы сможем снабдить весь Новосибирск молоком нашего производства. Это, во-первых, рост для нас. Во-вторых, гордость — что мы сможем сами себя обеспечить молоком», — говорит директор хозяйства Олег Куцанков.

По его словам, сложной экономической ситуации здесь не заметили: корма — местные и из Алтайского края, соя — из Иркутской области, породистых коров уже сами разводят. Можно подобрать и отечественное оборудование.

«Наша задача — чтобы потребительский рынок был наполнен продовольственными товарами, товарами повседневного спроса. Чтобы не было всплеска цен. Для нас очень важно установить эти прямые связи с производителем», — комментирует Анатолий Локоть.

Начальник департамента инвестиций и потребрынка мэрии Виталий Витухин видит в сотрудничестве с местным производителем возможность удешевить молочную продукцию для новосибирцев.