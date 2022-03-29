Новосибирский губернатор подписал постановление о весеннем призыве

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Весенний призыв на военную службу начинается в апреле в Новосибирской области. Постановлением губернатора создается областная призывная комиссия, которую он лично возглавил.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве на военную службу в Новосибирской области.



Сроки призыва определяются федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ: призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента Российской Федерации.

Создается призывная комиссия Новосибирской области, которую возглавил лично глава региона. В ее основной состав также вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ФКУ «Военный комиссариат Новосибирской области», ГУ МВД России по Новосибирской области и другие.

Постановлением утверждается создание призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также их составы. Кроме того, минздраву, минспорта и минкультуры поручено оказывать содействие. Так, минздрав должен обеспечить прибытие врачей-специалистов для медицинского освидетельствования и неотложной медицинской помощи. Минкультуры поручено организовать во время отправки призывников мероприятия по культурно-массовой и воспитательной работе.



