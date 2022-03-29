Лидеры «Ундервуд» прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске

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Солисты рок-группы «Ундервуд» прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске. Всероссийская акция пройдет 9 апреля.

Лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко прочитают «Тотальный диктант» на его родине в Новосибирске 9 апреля. Об этом сообщили организаторы акции.



«Площадками, где можно будет написать текст под диктовку звезд, станут кинотеатр „Победа“ и самая крупная местная площадка в 2022 году — Новосибирский государственный технический университет. Суммарно площадки НГТУ смогут вместить до 480 человек», — рассказали организаторы.

Регистрация площадки откроется 30 марта.



«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Его идея родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.