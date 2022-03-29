Санаторно-курортный комплекс продается в Новосибирске по соседству с домами полпреда и губернатора

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Санаторно-курортный комплекс продается в Новосибирске по соседству с домами полпреда и губернатора
29 Мар 2022, 15:21

Комплекс премиум-класса продается в Заельцовском бору Новосибирска. Стоимость участка со зданиями составляет 620 млн рублей.

Комплекс премиум-класса 2019 года постройки с территорией в 2,2 га продается в Заельцовском бору.

«Для вас готова концепция санаторно-курортного комплекса, в которую входят: медицинский центр, клиенты которого будут приезжать со всей России, отель премиум-класса с видом на живописный сосновый лес, ресторан с высококлассным обслуживанием, коворкинг/конференц-зал на 3 этаже, спортивный зал, благоустроенная территория с аллеями и лаунж-зонами», — говорится в объявлении на сайте N1.

В сообщении указано также, что «ближайшие соседи комплекса полномочный представитель президента и губернатор Новосибирской области, а также элитные коттеджные поселки».

На участке установлено видеонаблюдение по периметру и в корпусах, между корпусами оборудована парковка на 87 машиномест с возможностью расширения до 120.

Также на территории расположен технический корпус, здание котельной и собственная трансформаторная подстанция с резервной дизель-генераторной установкой. В техническом корпусе общей площадью 320 кв. м. на первом этаже находятся теплые гаражные боксы, на втором этаже — прачечная, комнаты, кухня, душевые кабины и санузлы для персонала.


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