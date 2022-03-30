Один ребенок погиб, двое пострадали после провала под лед Ангары в Иркутске

30 Мар 2022, 05:40

Трое детей провалились под лед реки Ангара в Иркутске. Один из них погиб.

Трое подростков провалились под лед на Ангаре в районе улицы Сурнова в Иркутске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 30 марта.

«Двоим мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы, дети с переохлаждением были госпитализированы. Третьего ребенка унесло течением, труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку.


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