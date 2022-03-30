Новосибирское правительство решило возложить транспортные тарифы на города

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Правительство Новосибирской области предложило передать полномочия по регулированию тарифов на проезд в общественном транспорте крупным городам. Сейчас всю ответственность за повышение расценок несет региональная власть.

Губернатор Андрей Травников внес в региональный парламент законопроект о передаче полномочий по регулированию транспортных тарифов мэриям Новосибирска, Бердска, Искитима и Оби. Копия документа имеется в распоряжении Тайги.инфо.

Сейчас все тарифы, включая общественный транспорт и ЖКХ, устанавливает региональный департамент по тарифам во главе с Гареем Асмодьяровым. Соответственно, акции протеста, на которые выходят люди после тех или иных решений о повышении расценок, направлены, в первую очередь на областные власти.

«Целью разработки проекта закона является полное функциональное закрепление процесса организации транспортного обслуживания населения на территориях указанных городских округов за органами местного самоуправления и повышение ответственности указанных органов местного самоуправления за принятие всех решений в данной сфере», — сказано в пояснительной записке.

«Как кризис, так федерализация и муниципализация. Принимайте непопулярные решения на местах сами», — прокомментировал предложение руководитель аналитического отдела Тайги. инфо Алексей Мазур.

На заседании профильного комитета заксобрания представители облправительства утверждали, что уже обсуждали предложение на совещании с муниципальными органами власти, и все вопросы, которые возникали на местах, якобы были прокомментированы, пишет Infopro54. Но, судя по реакции вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова, для областного центра это было неожиданно.

«Для меня это было новостью, — отметил Клемешов. — Сейчас мы прорабатываем возможность принятия этих полномочий. Ранее в мэрии было структурное подразделение, которое занималось тарифами. С помощью департамента по тарифам возможно реанимировать его работу. Хорошо, что департамент по тарифам совсем не устраняется и готов предоставлять консультационные услуги. Мэрия Новосибирска справится с поставленными задачами при передаче полномочий».

Вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко и глава транспортного комитета отметили, что вопросов к законопроекту много. Ключевой, по мнению Ильенко, связан с тем, что с 1 июля 2022 года, согласно постановлению правительства РФ, в работе с перевозчиками муниципалитеты должны приступить к переходу на брутто-контракты.

«У ряда перевозчиков истекают ранее заключенные контракты, которые нужно перезаключать на новых условиях. Для этого заказчики — муниципалитеты или муниципальные округа — должны определиться с маршрутной сетью, оптимизировать дублирующий друг друга транспорт, чтобы перевозчик на маршруте мог выполнять техзадание по графику движения и выручке, при этом все собранные деньги на маршруте будут поступать в казну. Согласно брутто-контрактам заказчик будет обязан выплачивать перевозчику 100% доходов, прописанных в соглашении, при условии выполнения контракта», — цитирует Ильено Infopro54.

Мамедов также отметил, что непонятна тарификация при поездках между городами. Планируется, что законопроект рассмотрят в двух чтениях в апреле, но не исключено, что сроки будут сдвинуты. Кроме того, в список муниципальных образований, которым переданы полномочия, может быть включен Новосибирский район.