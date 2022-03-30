Сообщение о гибели военнослужащего исчезло с сайта мэрии в Иркутской области

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Уроженец иркутской Вихоревки Егор Назаров погиб в Украине. Военнослужащему было всего 20 лет. Чиновники говорят, что солдат служил по контракту. Несмотря на растиражированную в СМИ новость, сообщение о гибели молодого человека с официального сайта поселения исчезло.

О гибели рядового Егора Назарова рассказал военком Братска Александр Рак перед отчетом главы Вихоревки за 2021 год, видеозапись была опубликована администрацией 25 марта в соцсети. В ряде СМИ также появились новости со ссылкой на сайт администрации, но обнаружить там релиз по данным на 13:00 (нск) 30 марта не удалось.

Так, например, сайт Ирсити.ру процитировал сообщение администрации: «17 марта 2022 года при исполнении воинского долга, в специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Назаров Егор Максимович. Егор родился и вырос в городе Вихоревке…»

В паблике «Вихоревка онлайн» также заметили, что администрация удалила свой пост.



Егор Назаров 2001 года рождения погиб на территории Украины в Полтавской области, рассказал Александр Рак на собрании горожан перед отчетом мэра. До призыва он проживал в городе Вихоревка. У него остались мать и брат.

«Прошу всех вихоревчан оказать помощь, хотя министерство обороны выделяет деньги, но тем не менее деньги не очень большие на похороны идут», — сказал военком.

Впрочем, на вопрос из зала, куда сдавать деньги, ответили, что пока никуда не надо.

«Земляк наш будет похоронен со всеми воинскими почестями, соответственно, военкомат будет оплачивать в том числе и погребение. Будут выплачены компенсационные выплаты. Они довольно существенные, суммы я не могу озвучивать, — взял слово глава поселения Николай Дружинин. — Просто давайте поддержим, время непростое, специальная операция идет и она, скорее всего, еще длительное время будет проходить. Надо всем сплотиться. И меньше слухов, больше дела. Чтобы никто не домысливал: да, наш земляк, первый и, надеюсь, он будет последним. Время покажет. Оберегаем своих близких и мирного неба нам над головой».

После минуты молчания военком добавил, что городе Братске еще трое погибших, есть офицер, но он умер на территории Воронежской области, в авиакатастрофе.

Мэр уточнил, что Назаров был контрактником, в апреле ему должен был исполниться 21 год.

По подсчетам Ирсити.ру, солдат стал 18 погибшим военнослужащим из региона.