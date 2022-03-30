Обязательный масочный режим отменяют в Новосибирской области

© Кирилл Канин
Обязательный масочный режим отменяют в Новосибирской области
30 Мар 2022, 11:00

В Новосибирской область отменяют обязательный масочный режим, введенный под предлогом пандемии коронавируса. Он будет носить рекомендательный характер.

«Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области по поручению Губернатора Андрея Травникова с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области.

«Снимается запрет для юридических лиц по допуску в помещения, на иную территорию осуществления деятельности и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок», — говорится в сообщении облправительства.

Использование масок будет носить рекомендательный характер.

«В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, обязательный режим ношения масок может быть возвращен», — отметил первый вице-губернатор Юрий Петухов.

При этом компании и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при оказания услуг в медицине, торговле, общепите, общественном транспорте, фитнес-центрах, парикмахерских и косметических салонах.

Документы еще не опубликованы на сайте правительства, поэтому дата их вступления в силу пока неизвестна.


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