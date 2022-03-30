Новосибирец забил сожительницу кочергой и закопал в саду

© СК по Новосибирской области
Новосибирец забил сожительницу кочергой и закопал в саду
30 Мар 2022, 11:15

Житель Новосибирской области обвиняется в избиении до смерти сожительницы. В качестве орудия он использовал кочергу. Жертву стали искать только через три года.

Поиск родственниками пропавшей два года назад женщины завершился арестом ее сожителя. 52-летнему мужчине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В марте 2022 года с заявлением об исчезновении жительницы села Демидовка в правоохранительные органы обратился ее брат. Со слов мужчины, у него была утеряна родственная связь с женщиной, с 2020 года они не общались, уточнили в полиции.

В ходе проверки стало ясно, что могло произойти преступление. Следствие полагает, что женщина скончалась после конфликта с сожителем в апреле 2019 года. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения фигурантом и его 44-летней сожительницей возникла ссора, — рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области. — В ходе конфликта мужчина нанес не менее одного удара кочергой в область шеи женщины. В результате полученных травм последняя скончалась на месте».

Мужчина завернул тело в половик и спрятал в яме за сараем на приусадебном участке.

Сожителю жертвы предъявлено обвинение. Следователем с участием криминалиста произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс экспертиз.


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