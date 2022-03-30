Число миллиардеров резко выросло в Новосибирской области
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В Новосибирской области выросло число жителей, которые зарабатывают в год 10-100 млн рублей. Максимальная сумма задекларированного дохода у одного человека составила 4,7 млрд рублей. Миллиардеров стало больше на 11%.
Число жителей, показавших доход от 10 до 100 млн рублей, выросло на 22% в 2021 году, сообщил журналистам глава регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Легостаев.
Всего в регионе оказалось 3186 «миллионеров».
А количество тех, кто задекларировал доход от 100 млн до 1 млрд рублей, выросло еще больше — на 26%. Таких насчитали 384.
Еще 31 человек показал доходы более 1 млрд рублей. Их число выросло за год на 11%. Максимальная сумма, заявленная в декларации физлицом, составила 4,7 млрд рублей, отметил Легостаев. Показавший такой доход человек занимается ценными бумагами. Еще два предпринимателя из оптово-розничной торговли задекларировали 1,5 и 2 млрд рублей.
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Тайга.ТВ
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