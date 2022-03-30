«Русал» предупредил о падении показателей бизнеса из-за санкций и контрсанкций

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Производитель алюминия «Русал», часть мощностей которого находятся в Сибири, заявил о рисках для бизнеса в условиях антироссийских санкций. На ситуацию негативно влияют и контрсанкции федерального правительства.

«Русал» опубликовал отчетность за 2021 год.

«Растущая геополитическая напряженность и недавние события на Украине оказалис отрицательное влияние на российскую экономику, включая трудности с привлечением международного финансирования, значительное увеличение волатильности на рынке ценных бумаг и валют, а также обесценение национальной валюты и высокие темпы инфляции. США и ЕС наложили санкции, ограничивающие доступ некоторых российских банков к европейским финансовым рынкам, иностранные активы отдельных банков были заморожены, доступ российских компаний к рынкам евро и доллара США был ограничен», — говорится в документе.

Более того, на работе могут сказаться и контрсанкции правительства РФ, которое запретило резидентам предоставлять займы нерезидента в иностранной валюте и зачислять валюту на свои счета в зарубежных банках.

«В марте 2022 года Австралия запретила экспорт глинозема и бокситов в РФ. В начале 2022 года группа временно приостановила производство на ООО „Николаевский глиноземный завод“ ввиду развивающихся событий на Украине, — напомнили в „Русале“. — Эти меры и события могут оказать влияние на доступность или стоимость закупочных цен глинозема и бокситов для группы. Основные международные транспортные компании временно приостановили прием заказов на отправки в и из РФ, что привело к необходимости пересмотра цепочек поставок и продаж, а также впоследствии может привести к дополнительным логистическим затратам».

В «Русале» считают, что, если ситуация сохранится или продолжит развиваться в том же ключе, включая потерю важных внешних рынков, то это повлияет на ее финансовое состояние и перспективы.

«Русал» — третий в мире производитель алюминия.

«Русал» связан с миллиардером Олегом Дерипаской. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала».



21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.