Данные о военных билетах начали собирать с новосибирских ученых
© Елизавета Погодаева. Памятник академику Валентину Коптюгу в новосибирском Академгородке
Руководство одного из научных институтов Новосибирска потребовало от сотрудников данные об их военных билетах. Ученые связывают это с возможностью подготовки мобилизации.
Сотрудники одного из институтов новосибирского Академгородка массово получили требование прислать сканы военного билета и водительского удостоверения вне зависимости от возраста и пола. Об этом Тайге.инфо сообщил один из ученых, попросивший не называть его и само учреждение.
«Требование поступило от отдела кадров, — рассказал источник. — <…> Часть сотрудников связывает это с возможностью подготовки массовой мобилизации. Согласно информации от отдела кадров, это связано с недавними изменениями формы по учету военнообязанных организацией».
Собеседник также прислал редакции копию письма.
Федеральные власти отрицали возможность введения всеобщей мобилизации на фоне событий в Украине.
Новости из рубрики:
Тайга.ТВ
Последние материалы
Пьяный новосибирец до смерти забил маленького сына на глазах матери Надвижку пролета платного моста через Обь закончили в Новосибирске Данные о военных билетах начали собирать с новосибирских ученых «Русал» предупредил о падении показателей бизнеса из-за санкций и контрсанкций Первый ребенок со СМА из Приангарья получит самый дорогой укол в мире
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"