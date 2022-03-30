Данные о военных билетах начали собирать с новосибирских ученых

© Елизавета Погодаева. Памятник академику Валентину Коптюгу в новосибирском Академгородке
Данные о военных билетах начали собирать с новосибирских ученых
30 Мар 2022, 13:09

Руководство одного из научных институтов Новосибирска потребовало от сотрудников данные об их военных билетах. Ученые связывают это с возможностью подготовки мобилизации.

Сотрудники одного из институтов новосибирского Академгородка массово получили требование прислать сканы военного билета и водительского удостоверения вне зависимости от возраста и пола. Об этом Тайге.инфо сообщил один из ученых, попросивший не называть его и само учреждение.

«Требование поступило от отдела кадров, — рассказал источник. — <…> Часть сотрудников связывает это с возможностью подготовки массовой мобилизации. Согласно информации от отдела кадров, это связано с недавними изменениями формы по учету военнообязанных организацией».

Собеседник также прислал редакции копию письма.

Федеральные власти отрицали возможность введения всеобщей мобилизации на фоне событий в Украине.


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