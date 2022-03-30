Надвижку пролета платного моста через Обь закончили в Новосибирске

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В Новосибирске закончили надвижку пролета четвертого моста через Обь. Фото.

Надвижка пролетного строения моста через Обь завершена, сообщила группа «ВИС», которая занимается концессионным проектом.

«Собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек, — сказано в сообщении. — <…> Сейчас строители приступили к 16-й стадии сооружения пролётного строения — здесь конструкция будет собрана традиционным монтажным способом и состыкована с будущей вантовой частью моста. По итогам масштабных работ общая длина пролётного строения составит 776 метров весом 10400 тонн. Для сравнения, это больше, чем вес Эйфелевой башни в Париже».

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

Аудиторы уже заявили о срыве сроков строительства моста почти на год. Хотя в «ВИС» утверждают, что объект изначально по контракту с региональным правительством должны были сдать в конце 2023 года. Впрочем, вице- премьер Р Ф Марат Хуснуллин требовал ввести его в эксплуатацию в декабре 2022-го.