Пьяный новосибирец до смерти забил маленького сына на глазах матери

Тело маленького ребенка нашли в жилом доме под Новосибирском. Его мог до смерти забить отчим прямо на глазах матери, с которой употреблял спиртное. Полицейские могли халатно отнестись к своим обязанностям, но из троих уволенных только один попадет на скамью подсудимых.

ГУ МВД по Новосибирской области рассказало о жестоком убийстве малолетнего ребенка в одной из квартир дома в поселке Кудряшовский, которое произошло еще в марте 2021 года.

«Полицейскими было установлено, что супруги, находясь дома, распивали спиртные напитки в присутствии детей, в ходе чего отчим, в присутствии матери, нанес многочисленные удары малолетнему пасынку по различным частям тела. Спустя некоторое время мать обнаружила на кухне тело сына», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете рассказали, что мальчик находился под угрозой еще с июля 2019 года.



«В результате преступного бездействия старшего инспектора по делам несовершеннолетних одного из отделов полиции Новосибирской области, не принявшего действенных мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав ребенка, мать и отчим мальчика применили к нему физическое насилие с особой жестокостью, а также совершили убийство», — отметили в ведомстве.



Уголовное дело в отношении матери и ее сожителя по пунктам «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего), пункту «а» ч. 3 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью близких) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию) передано в суд в феврале 2022 года.

СК также завел дело против бывшего сотрудника полиции по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека). Материалы готовятся передать в суд.

Как уточнили в полиции, речь идет об экс-сотруднике отделения полиции №4 «Криводановское». Всего после служебной проверки оттуда уволили троих человек, еще четверых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе двоих руководителей районного отдела «Новосибирский».

