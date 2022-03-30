Жилую двадцатиэтажку решили построить в самом центре Новосибирска напротив «Победы»

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Жилой комплекс из нескольких многоэтажек захотели построить в самом центре Новосибирска на месте «Универсама». Собственник участка связан с тезкой человека, которого ассоциировали с криминальным миром.

Экскиз жилого комплекса на месте «Универсама» напротив кинотеатра «Победа» представили на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета города, сообщила независимая коалиция «Новосибирск 2020» в телеграме.



«Фасадом будет пятиэтажное административное здание с колоннами, а за ним три жилые высотки. Кто будет застройщиком ещё неизвестно», — отметили в объединении.

Судя по опубликованному проекту за нынешним зданием «Универсама» на улице Ленина, которое переделают в административное здание, запланированы три жилых здания высотой 6, 15 и 21 этаж.

В январе 2022 года АО «Универсам», которому принадлежит земля под одноименным универмагом, обращался к городским властям с просьбой изменить зонирование участка под жилую застройку. Чиновники и общественники были против.



АО «Универсам» возглавляет Владимир Шевченко. Компания последний раз публично раскрывала аффилированных лиц в марте 2018 года. В документах было сказано, что 100% акций принадлежали Николаю Николаевичу Стафиевскому.

Во время громких процессов над членами ОПС «Труновские», бывшим вице-мэром Новосибирска Александром Солодкиным и его отцом Александром Солодкиным-старшим, возглавлявшего региональное управление спорта, фамилия «Стафиевский» звучала не раз.

Свидетели, признанные виновными в участии в ОПС «Труновские», говорили о существовании, например, ОПС «Первомайская» (Тайга.инфо подробно рассказывала, что это сообщество, возможно, до сих пор может играть определенную роль в жизни Новосибирска) и ОПС «Кувалдинская».

Из показаний осужденного киллера Хасана Ганеева:

«<…> „Кувалдинские“ — лидером группировки был „Кувалда“ — Стафиевский Николай, а так же он общался с иными лицами. „Первомайские“ — лидером данной группировки сначала являлся „Боб“, после него был „Нестер“ — Нестеренко Александр, после него был Старых Андрей, Иваненок Олег в настоящий момент находится в местах лишения свободы за убийство. Федя по прозвищу „Ежик“, Петя по прозвищу „Зуб“, Ерёменко по прозвищу „Ерёма“, Коля по прозвищу „Малах“ — называли себя „Первомайскими“, с этими людьми я сталкивался постоянно в ходе деятельности, когда состоял в „Труновской“ группировке».