«Бизнес в неволе не размножается»: эксперт сравнила нынешний кризис с 1998 годом

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На «реабилитацию» отечественной экономики и импортозамещение «уйдет много времени», быстро восстановиться, как после 1998 года, не получится, считает председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса красноярского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Юлия Симбирева. По ее мнению, это связано и с тем, что «силовые структуры» и «надзорные органы» сейчас работают по-другому.

Эксперт уверена, что кризисы 2008 и 2014 годов и то, что происходит в экономике сейчас, сравнивать нельзя, так как сейчас проблем больше, чем девальвация рубля. Кроме того, сейчас трудности нельзя воспринимать как «время возможностей», рассказала она в эфире красноярского телеканала ТВК.

«Есть колоссальная разница. В 90-е был хаос, была свобода. Говоря экономическим языком: чем выше риск, тем больше доходность. Сейчас ситуация другая. Во-первых, у нас силовые структуры работают по-другому, контрольно-надзорные органы, в том числе и налоговая. Сейчас свободы намного меньше, размахнуться, как раньше, не получится. Да, время возможностей — но она возможность одна на тысячу, остальные 999 — потеряют. Бизнес в неволе не размножается. Необходимо создавать среду. Но когда в среде, недружественной бизнесу, появляются институты, которые как-то принудительно должны его развивать — это не работает», — объяснила Симбирева.

Также она отметила, что у нее «нет чувства эйфории, якобы наша экономика сейчас на старте.

«Мы потеряли высокие технологии, высокое качество бизнеспроцессов. Это все можно заместить — но на это уйдет не год, не два и не три. Быстро мы не заместим импортные товары. Это как с сыром — да, сыра много, мы его заместили, но качество не то. Проблема, но и плюс, с другой стороны, что 80% населения тот сыр даже и не пробовали», — заявила представитель РСПП.

Но даже в условиях нестабильной экономики некоторые отрасли будут в выгодной позиции — те, что работают с high-quality — топовым сегментом, так как «богатые люди останутся».

«Скорее всего, будет сильнее дифференциация. Плюс в хорошей позиции те, кто работает на российских материалах и сырье — они более застрахованы», — сказала Юлия Симбирева.

Также она надеется на поддержку федерального бюджета: «Это налоговые меры, прежде всего. То есть необходимо массовое снижение налогов для малых компаний — это как минимум НДС по оплате, снижение УСН (упрощенная система налогообложения — прим. Тайги.инфо) до минимальных ставок. Сейчас очень актуален вопрос уплаты УСН, особенно те, кто платили по НВД (единый налог на вмененный доход — прим. Тайги.инфо), ощутили колоссальную нагрузку — раньше платили 40-5- тыс. в год, то сейчас — это сотни и миллионы рублей».

Кроме того, рост курса валют и возможность дефицита подтолкнули компании «к большому закупу»: они «вложили запасы», и «налоги платить нечем». Нужна отсрочка как минимум на полгода, утверждает эксперт.