Подростка подозревают в реабилитации нацизма в Иркутске

© irk.sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено в отношении подростка в Иркутской области. Ему вменяют реабилитацию нацизма в сообщениях в соцсети.

По материалам из соцсети «ВКонтакте» в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).



«По версии следствия, в течение 2021 года пользователь сети интернет неоднократно размещал публикации в социальной сети в „ВКонтакте“, давая положительные оценки армии нацисткой Германии и ее идеологии в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, героизировал солдат СС, давал негативные оценки Победе в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении СК.

По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний житель Иркутска. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков в жилище подозреваемого изъяты «предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела». Расследование продолжается.

За преступление молодому человеку грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.