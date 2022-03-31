Молодой полицейский найден мертвым в Новосибирске

31 Мар 2022, 07:18

Тело инспектора ГИБДД обнаружено около отеля в Новосибирске. По предварительным данным, он мог покончить с собой.

Около отеля «Ривер Парк» найдено тело 23-летнего инспектора ГИБДД, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.

«Известно, что в номер отеля инспектор ДПС заселился 27 марта — за несколько часов до того, как его нашли мертвым. В 19:00 должен был заступить на службу, но там он не появился. В номере полицейского нашли документы, банковские карты, мобильный и предсмертную записку. В ней он просил прощения у родных», — уточнил источник издания.

Знакомые погибшего также сообщили журналистам, что у него были проблемы на работе, якобы был конфликт из-за «выполнения плана».


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