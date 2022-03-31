Таксист пойдет под суд за убийство пассажира на глазах у девушки в Новосибирске

© nsk.sledcom.ru

В Новосибирске перед судом предстанет таксист, обвиняемый в том, что он зарезал пассажира. Свидетелем произошедшего стала девушка, которая ехала на заднем сидении в автомобиле.

Управление СК по Новосибирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 41-летнего водителя такси, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), сообщили в пресс-службе ведомства 31 марта.

По версии следствия, 24 января 2022 года ночью два человека вызвали такси, чтобы проехать от улицы Одоевского до улицы Твардовского в Первомайском район. По пусти между водителем и 27-летним пассажиром возник конфликт. Мужчина притормозил возле остановки «Разъезд Иня», вышел из машины и на почве «личных неприязненных отношений» ударил пассажира несколько раз ножом, от чего тот скончался на месте. Свидетелем произошедшего стала девушка, которая ехала на заднем сиденье.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что водитель сам вызвал скорую помощь и полицию.

Мужчина не признал вину. Дело направили в Первомайский районный суд.

