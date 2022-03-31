Big Data помогает в развитии розничных сетей в Сибири

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Технологии Big Data позволяют подбирать наиболее подходящие локации для открытия магазинов. Компания МТС предоставила данные геоаналитики Межениновской птицефабрике для развития сети продаж в Сибири.

Технологии Big Data позволили проанализировать трафик в локациях, где Межениновская птицефабрика хотела открыть новые торговые точки.



Аналитики МТС оценили аудиторию — количество, пол, возраст, уровень доходов и расходов, время пребывания потенциальных покупателей и другие показатели. В Томске таким образом удалось выбрать места для открытия магазинов на улицах Говорова и Елизаровых.

«Геоаналитическую систему МТС широко используют региональные власти для анализа инфраструктуры, миграций, состава населения. Эти данные позволяют строить стратегию развития регионов на основе объективных, постоянно обновляющихся данных. Однако сейчас мы видим растущий спрос на геоаналитику со стороны бизнеса. Big Data позволяет определить самые удачные локации для новых магазинов, отделений банков, жилых кварталов, гостиниц и кафе. Наши отчеты также пользуются спросом в туриндустрии», — отметила директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

В МТС ожидают кратный рост спроса со стороны бизнеса на услугу в перспективе пяти лет.

«Наше предприятие занимается не только производством и переработкой мяса цыплят-бройлеров, но и имеет большую сеть фирменных магазинов. Мы практически ежемесячно открываем новые магазины в Томске и Томской области, открыли фирменные магазины в Новосибирске, Красноярске и Абакане и не планируем останавливаться на достигнутом. Мы всегда щепетильно относимся к подбору мест для открытия новых магазинов, и теперь с помощью такого инструмента как Big Data мы можем оценить ту или иную локацию с позиции потенциального коммерческого успеха и принять решение, ориентируясь на точные геоданные», — сказал руководитель фирменной торговли ООО «Межениновская птицефабрика» Алексей Солодовников.