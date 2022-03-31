Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Омске
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В Омске полуторагодовалый мальчик выпал из окна. Его увезли в больницу с переломами. Полиция начала проверку.
Мальчик полутора лет выпал из окна квартиры на втором этаже дома на улице Олега Кошевого в Омске, сообщили в пресс-службе УМВД по региону 31 марта.
По данным ведомства, около 17:00 30 марта ребенок находился дома с 23-летней матерью. Девушка готовила на кухне ужин, пока мальчик был в комнате. Спустя некоторое время она обнаружила, что сын выпал из окна. Ребенка увезли в больницу с различными травмами, в том числе с переломом предплечья.
Семья не состоит на учете в профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Полиция начала проверку.
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