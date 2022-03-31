СГК получила треть комплектующих для капремонта теплосетей Новосибирска

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Поставщики завезли на склады СГК в Новосибирске 30% всего объема продукции для программы капитального ремонта теплосетей в 2022 году. На территории складских комплексов энергокомпании уже находится 150 тонн труб. В компании отмечают, что работают с отечественными производителями.

«К 30 марта мы получили 30% всего необходимого объема продукции для программы капремонта теплосетей в 2022 году — это полностью соответствует намеченному графику. В настоящее время несколько раз в день идут поставки труб и оборудования на пять площадок складирования. Все материалы отторгованы, поставки производятся. Задержек, отказов от поставок на данный момент нет», — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков на встрече с мэром.



Влияние рыночной конъюнктуры ощущается по материалам, которые требуются в программах благоустройства, отметил глава регионального филиала СГК.



«В течение месяца, со слов подрядчиков, прослеживается увеличение стоимости на инертные материалы — песок, щебень. Будем надеяться, это нервный всплеск. Мы уже наблюдали, как цены на металл в конце февраля — начале марта поднялись, но сейчас вернулись на прежние позиции», — сказал Андрей Колмаков.

Кто и что поставляет в Новосибирск

С учетом общей экономической ситуации СГК задают вопросы о наличии импортных комплектующих. По словам Колмакова, договоры заключены только с отечественными производителями.

— Производители трубы — Выксунский металлургический завод в Нижегородской области, Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Ижорский трубопрокатный завод. Основные поставки по графику запланированы на апрель-май.

— Трубопроводную арматуру поставляют региональные производители — ООО «СТК» и ООО «БФ Холдинг». Из 180 единиц, запланированных для капремонта в Новосибирске, СГК получила уже половину.— Компенсаторы — устройства, предназначенные для снижения термических деформаций трубопроводов, поставляет Новгородская производственная компания. На складах находится практически весь объем, необходимый для капремонта — 34 единицы.

Партнеры СГК уже начали поставки для программы техперевооружения, рассказал журналистам исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко. В целом для двух программ капремонта и реконструкции в Новосибирске, компания получила в общей сложности 150 тонн трубы.