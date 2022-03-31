Красноярскую журналистку НГС задержали из-за постов в соцсетях
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В Красноярске полиция задержала журналистку НГС24 Марию Антюшеву. Причиной могли стать ее посты в соцсетях.
Сотрудники МВД в Красноярске задержали журналистку НГС24 Марию Антюшеву, сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на несколько источников.
По словам собеседников издания, Антюшеву доставили в отдел полиции. Причиной стали посты корреспондентки в соцсетях.
«Мне оформляют административку по 20.3.3 КоАП, дискредитация вооруженных сил РФ», — рассказала журналистка на своей странице в фейсбуке*.
*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
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