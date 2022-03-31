Единороссам отдали еще один пост вице-спикера новосибирского заксобрания

© Татьяна Душутина. Ирина Диденко
Единороссам отдали еще один пост вице-спикера новосибирского заксобрания
31 Мар 2022, 12:08

В новосибирском заксобрании появился пост еще одного вице-спикера. Его отдали члену фракции «Единая Россиия».

Новосибирское заксобрание создало еще один пост заместителя председателя. Вице-спикером по «вопросам экономики» избрана Ирина Диденко (фракция «Единая Россия»), сообщила пресс-служба регионального парламента.

Создание нового поста объяснили «глубокими структурными изменениями нашей экономики» и «необходимостью усиления работы в направлении разработки новых эффективных механизмов поддержки граждан, повышения доходов бюджета».

Число вице-спикеров выросло с пяти до шести. В парламенте уверяют, что новая должность не потребует затрат из областного бюджета.

Сейчас пост первого зампреда заксобрания занимает Андрей Панфёров («ЕР»), «простыми» вице-спикерами числятся Владимир Карпов (КПРФ), Валерий Ильенко («ЕР»), Наталья Красовская (ЛДПР) и Анатолий Кубанов (СРПЗП). Диденко стала шестой. На постоянной основе работают и получают деньги из бюджета только Панфёров и Карпов.

При этом Ирина Диденко лишилась поста зампреда бюджетного комитета.

В конце мая 2021 года независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко выпустил расследование о незадекларированной квартире депутата областного заксобрания Ирины Диденко («Единая Россия») в испанской Валенсии. Парламентарий в ответ заявила, что продала жилплощадь еще в 2014 году. Однако Тайга.инфо доказывала, что семья Диденко продолжала владеть собственностью, которая не указана в сведениях о доходах, получив выписку из реестра недвижимости.

Муж депутата - известный бизнесмен Игорь Диденко, который возглавляет «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». Он же вместе с женой владеет компанией «ГофроМастер», которая выпускает гофрированную бумагу и картон.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью» Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью»
Последние материалы
31 Мар, 16:03
Люди погибли при обрушении грунта на крупнейшем в Сибири металлургическом комбинате
31 Мар, 14:48
Владельцы неудавшегося концессионера новосибирского мусора займутся космическими спутниками
31 Мар, 13:35
Новосибирские клиники поднимают цены: «Даже субстанции Россия не производит»
31 Мар, 12:08
Единороссам отдали еще один пост вице-спикера новосибирского заксобрания
31 Мар, 11:25
«МегаФон» пообещал семикратный рост резервов облачной инфраструктуры
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования