Единороссам отдали еще один пост вице-спикера новосибирского заксобрания

© Татьяна Душутина. Ирина Диденко

В новосибирском заксобрании появился пост еще одного вице-спикера. Его отдали члену фракции «Единая Россиия».

Новосибирское заксобрание создало еще один пост заместителя председателя. Вице-спикером по «вопросам экономики» избрана Ирина Диденко (фракция «Единая Россия»), сообщила пресс-служба регионального парламента.

Создание нового поста объяснили «глубокими структурными изменениями нашей экономики» и «необходимостью усиления работы в направлении разработки новых эффективных механизмов поддержки граждан, повышения доходов бюджета».

Число вице-спикеров выросло с пяти до шести. В парламенте уверяют, что новая должность не потребует затрат из областного бюджета.

Сейчас пост первого зампреда заксобрания занимает Андрей Панфёров («ЕР»), «простыми» вице-спикерами числятся Владимир Карпов (КПРФ), Валерий Ильенко («ЕР»), Наталья Красовская (ЛДПР) и Анатолий Кубанов (СРПЗП). Диденко стала шестой. На постоянной основе работают и получают деньги из бюджета только Панфёров и Карпов.

При этом Ирина Диденко лишилась поста зампреда бюджетного комитета.

В конце мая 2021 года независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко выпустил расследование о незадекларированной квартире депутата областного заксобрания Ирины Диденко («Единая Россия») в испанской Валенсии. Парламентарий в ответ заявила, что продала жилплощадь еще в 2014 году. Однако Тайга.инфо доказывала, что семья Диденко продолжала владеть собственностью, которая не указана в сведениях о доходах, получив выписку из реестра недвижимости.

Муж депутата - известный бизнесмен Игорь Диденко, который возглавляет «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». Он же вместе с женой владеет компанией «ГофроМастер», которая выпускает гофрированную бумагу и картон.