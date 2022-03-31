13% опрошенных новосибирских компаний уже сократили персонал

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Новосибирский бизнес начал сокращать сотрудников. Примерно четверть малых и средних предприятий из почти 460 планируют уволить около 1,6 тыс. человек.

Руководитель комитета по промышленности Новосибирское реготделение «Опоры России» опросило 459 субъектов малого и среднего предпринимательства. О результатах рассказала журналистам руководитель комитета по промышленности местного отделения организации Евгения Чавкина.

«МВ основном представители торговли, производства, строительства, бытовых услуг, — поясняет она. — На 22 марта 13% из них уже сократили сотрудников, 25% планируют, то есть каждый четвертый предприниматель может лишится работы (около 1,6 тысячи человек). Для сравнения: трудоустроили сотрудников всего 12% опрошенных (83 человека)», — отметила Чавкина (цитата по Infopro54).

«На наш взгляд, сегодня самая главная проблема в том, что власти делают ставку на меры поддержки, которые якобы прошли апробацию во время пандемии. Но сейчас этого недостаточно, — отметил глава новосоибирского отделения „Опоры России“ Игорь Салов. — Сегодня совершенно иная ситуация, так как сейчас в принципе нет отраслей, которые не пострадали. Поэтому крайне необходимые меры поддержки для всего бизнеса — это борьба с административными барьерами, снижение фискальной нагрузки и адресная финансовая помощь».

При этом, по словам Чавкиной, что органы власти не видят или не хотят видеть реальную картину в экономике, в том числе ситуацию с занятостью.