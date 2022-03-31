«МегаФон» пообещал семикратный рост резервов облачной инфраструктуры

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«МегаФон» пообещал семикратный рост резервов облачной инфраструктуры
31 Мар 2022, 11:25

«МегаФон» закупил дополнительное оборудование для расширения мощностей облачного сервиса для бизнеса и госсектора. Компания пообещала не менять цены на виртуальные ресурсы.

Дополнительные серверы позволят «МегаФону» в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам, сообщили в компании 31 марта.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», — отметил руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Алексей Извеков.

Компания обеспечит «бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов», добавили в «МегаФоне». Это позволит клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

«Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — подчеркнул Извеков.

Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров в Москве, Новосибирске и Хабаровске.


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