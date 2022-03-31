Новосибирские клиники поднимают цены: «Даже субстанции Россия не производит»

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Новосибирские частные клиники готовятся повысить цены на фоне подорожания товаров на 10-30%. Их сотрудники рассказали Тайге.инфо, что стоимость некоторых расходников подскочила втрое. Даже уже оплаченное заграничное оборудование медики не могут получить из-за проблем с логистикой, а то, которым они пользуются, сложно будет поддерживать в исправном состоянии.

Частные новосибирские клиники начали публиковать объявления о новых прейскурантах. Актуальные цены на медицинские услуги теперь нужно уточнять у администраторов.



Тайга.инфо поговорила с представителями клиник «Санитас» и «Евромед». Они рассказали о прогнозируемом повышении цен на 30%, серьезными проблемами с расходными материалами и «неразберихой с поставками».

Михаил Андрушкевич, главврач клиники «Санитас»

Пока цены не поднимали, но планируем. Во-первых, все расходники подорожали. Некоторые даже в три раза. Появились дефектуры: иных позиций вообще нет. Во-вторых, на 30% повысились закупочные цены у ритейла для персонала — еда и все прочее. Продукты дорожают, соответственно, зарплаты рано или поздно придется увеличивать. Арендную плату нам пока никто не сокращает и не отменяет, поэтому уровень постоянных расходов в принципе не упадет.

Что касается острой ситуации с некоторыми позициями, здесь происходит то же, что и с продуктами. Клиники делают запас, некоторые даже годовой: от перчаток до анестетиков. Мы все время делаем какие-то запасы, например, конструкции для травматологических операций.

Сейчас везде такая паника. И даже у российских производителей везде импортные составляющие, поэтому кто-то пытается на Китай перескочить, кто-то — построить входные цепочки по снабжению. Началась неразбериха с поставками.

По поводу санкций фармкомпаний: тот же Pfizer отозвал свои препараты для снижения давления. Было письмо Голиковой: спасайтесь, кто может, называется. Там около 40 препаратов, которые регионам поручили искать самим. Когда все хорошо, Москва покупает, потому что им заработать надо, а с этой ситуацией, получается, справляйтесь сами. Но, в основном, этот поручение касается химиотерапии.

Санкции нарастают, каждый день что-то новое. Мы даже оплаченное медоборудование из-за границы получить не можем, потому что логистический цикл блокируется, доставить его проблематично.

У нас очень большая доля импортных препаратов, даже субстанции Россия не производит. Пока никто все это не может оценить, но часть перебросится на Китай и Индию. Китайских препаратов я не знаю, у индийских есть поставки. Опять же, курс доллара увеличился примерно на 30%, соответственно ждите такое же повышение цен.

Как утверждали в Минпромторге, в общем объеме фармрынка России доля отечественных препаратов составляет 61,2%. Но из жизненно важных лекарства по полному циклу в стране могут производить только половину (404 позиции из 808), а доля импортируемых субстанций оценивается и вовсе на уровне 80% от общего объема необходимого сырья, писали «Известия».

Плюс у нас оборудование во всей стране в основном немецкое, голландское и американское. Очень проблематично всё это будет поддерживать в исправном состоянии. УЗИ-аппараты еще можно заменить на китайские, с томографами уже проблема, тем более, ремонтировать. Еще проблема с контейнерными перевозками Пока ничего неизвестно, но рост цен точно будет.

Егор Буров, руководитель службы травматологии и ортопедии клиники «Евромед»

Ситуация неоднозначная, частная медицина в ожидании всего. Но, к счастью, наши партнеры, которые поставляют нам расходку и какие-то материалы для установок, адекватно ко всему подходят. Повышение цен коснулось всех позиций в травматологии, но равномерно.

Если взять наших партнеров из Америки, они просто встали на паузу и не продают нам ничего, потому что сами не знают, как это делается. У нас есть производитель в Америке, есть продавец в России и рынок потребителей. Продавец в России, к счастью, закупил на полгода вперед, и мы сейчас еще по старым ценам у него забираем, новых цен нет. Ну, и в принципе новые вещи не привозятся, потому что курс непонятный, как довезти, непонятно. Поэтому всё пока по старым ценам.

Что касается партнеров из Китая, они подняли цены, но не более чем на 20%. Все опять же привязано к логистике и курсу доллара. Если говорить о российских производителях, товары которых мы используем больше всего в травматологии, они тоже, к сожалению, подняли цены, и непонятно, почему это происходит. Цены на расходные материалы в моей специальности подняли на 10−20%. Но мы стараемся закупать впрок, чтобы на пациенте это не отразилось. Если сразу поднять цены — это очень сильно ударить по клиентам. Вообще у нас грядет плановое поднятие цен, которое не приурочено к происходящему в мире. Стараемся держать марку, чтобы пациент не пострадал.

Что касается ортопедических операций, материалы для них производятся за границей

Что касается ортопедических операций, материалы для них производятся за границей. Российскими имплантами мы не пользуемся абсолютно. Ну, это три-четыре месяца бесперебойной работы. Сейчас партнеры из Китая пытаются выйти к нам на рынок с предложениями, ничем не уступающими европейским и гораздо дешевле, это тоже всё рассматривается. В принципе не должно случиться глобальных изменений с платными услугами. Цены, конечно, изменятся, но не критично для пациентов частных клиник. А в них ходят и люди со средним достатком.

Если брать пластическую хирургию, то я слышал от коллег, что импланты подорожали чуть ли не на 200%. Конечно, если сравнивать вставку импланта в пластической хирургии и перелом кости в ортопедии, то с первым можно подождать и подкопить денег.

В моем отделении все касается только расходных материалов. Пока изменений нет. А что касается неотложной травматологии — это пластины, штифты — много качественного российского производства есть, более того, даже в Новосибирске производят пластины мирового качества. Ими пользуется не только наша клиника, но и институт травматологии, и муниципальные больницы. Вопросов к поставкам нет.

Проблема в том, что для таблеток всегда есть дженерики, а для имплантов такого понятия нет. Ими занимаются ведущие фирмы, их нечем заменить, но пока все эти фирмы остались на российском рынке.

Подготовила Ирина Беляева