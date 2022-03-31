Люди погибли при обрушении грунта на крупнейшем в Сибири металлургическом комбинате

Грунт обвалился на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в Кузбассе. Сообщается о троих погибших.

Трое рабочих погибли при обвале грунта в Новокузнецке на Западно-Сибирском металлургическом комбинате корпорации «Евраз». Об этом сообщило РИА Новости.

Люди погибли во время ремонта трубопровода.

Западно-Сибирский металлургический комбинат — крупнейшее в Сибири сталелитейное предприятие. Оно выпускает чугун и сталь.

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