Люди погибли при обрушении грунта на крупнейшем в Сибири металлургическом комбинате
31 Мар 2022, 16:03
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Грунт обвалился на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в Кузбассе. Сообщается о троих погибших.
Трое рабочих погибли при обвале грунта в Новокузнецке на Западно-Сибирском металлургическом комбинате корпорации «Евраз». Об этом сообщило РИА Новости.
Люди погибли во время ремонта трубопровода.
Западно-Сибирский металлургический комбинат — крупнейшее в Сибири сталелитейное предприятие. Оно выпускает чугун и сталь.
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