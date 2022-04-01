Новосибирский оперный театр отменил выступление Анны Нетребко из-за позиции по «спецоперации» в Украине

© Соцсети. Анна Нетребко

Новосибирский оперный театр решил отменить выступление оперной певицы Анны Нетребко. Ранее она осудила «спецоперацию» России в Украине.

Нетребко должна была выступить в Новосибирске 2 июня.

«Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства, — утверждается на сайте Новосибирского театра оперы и балета. — Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта».

Театр утверждает, что «наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией». Какая именно «гражданская позиция» должна быть «ясной», в театре не уточнили.

30 марта Анна Нетребко опубликовала заявление, в котором осудила «спецоперацию» в Украине: «Мои мысли — с жертвами этой <…> „спецоперации“] и их семьями». Она подчеркнула, что — не союзник действующей власти в России.

«Я признаю и сожалею о том, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю жизнь, особенно по случаю получения наград в знак признания моего творчества или на церемонии открытия Олимпиады», — отметила Нетребко.

Новосибирская опера — это федеральное учреждение, подотчетное Минкультуры РФ . В 2015 году основатель и ключевой бенефициар компании по торговле фруктами обанкроченной JFC Владимир Кехман получил кресло директора Новосибирского оперного театра после увольнения Бориса Мездрича в связи со скандалом вокруг постановки Тимофея Кулябина «Тангейзер», возмутившей некоторых православных активистов и митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. В ответ тысячи новосибирцев провели митинг в поддержку «Тангейзера», но Кехман все равно снял оперу с репертуара, и в том же году на главной сцене города показали ораторию в память о крещении князя Владимира.

Зимой 2017 года Кехман ушел с поста директора, что необходимо по закону о банкротстве. Но стал художественным руководителем театра. Кресло директора занял глава Московского государственного академического камерного музыкального театра имени Покровского Ара Карапетян. Несмотря на это, Владимир Кехман еще долгое время работал в новосибирской опере, а в октябре 2021-го его назначили во МХАТ. Но это не помешало ему получить госконтракт от новосибирской оперы на премьеру «Конька-Горбунка».