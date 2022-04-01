Глыба льда рухнула на женщину в Новосибирске
© nsk.sledcom.ru
Глыба льда рухнула на жительницу Новосибирска. Следственный комитет объявил проверку.
«С крыши многоквартирного жилого дома № 17 по улице Ученическая в Первомайском районе Новосибирска на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в региональном управлении СК РФ.
Следственный комитет объявил проверку.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
«Как работает пропаганда» и «Неудобное прошлое». Какие книги стали раскупать новосибирцы после 24 февраля Дело Виссариона передают в суд Россия ввела запрет на экспорт подсолнечника и рапса Дети падают в лужи по дороге в школу в Северске Житель Алтайского края целый год хранил расчлененную жену в пакетах около дома
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"