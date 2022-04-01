Глыба льда рухнула на женщину в Новосибирске

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Глыба льда рухнула на жительницу Новосибирска. Следственный комитет объявил проверку.

«С крыши многоквартирного жилого дома № 17 по улице Ученическая в Первомайском районе Новосибирска на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в региональном управлении СК РФ.



Следственный комитет объявил проверку.