СМИ: аэропорт «заминировали» в Красноярске

В красноярском аэропорту «заминировали» взлетно-посадочную полосу. За время его проверки задержали четыре рейса.

Сообщение о «минировании» взлетно-посадочной полосы аэропорта в Красноярске поступило в 9:47 1 апреля, передает издание Gornovosti со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

К 10:35 всё было обследовано, каких-то подозрительных предметов не обнаружено. Сейчас из аэропорта вылетают самолеты и, наоборот, приземляются в Красноярске. Это подтверждает и онлайн-табло, уточнили в пресс-службе.

За время проверки аэропорта задержали четыре рейса. Один самолет должен был улететь в Байкит, а три прилететь из Абакана, Новосибирска и Кемерова.