Новосибирские дети вынуждены добираться в школу по забору из-за гигантских луж
© vk.com/act54
На улицах Новосибирска из-за таяния снега образовались гигантские лужи. В Ленинском районе города школьники вынуждены были пробираться по забору. Видео.
Видео того, как школьники передвигаются по забору, чтобы обойти лужи на тротуаре, опубликовало сообщество «АСТ-54».
«Ученики школы №86 на Порт-Артурской испытывают серьезные сложности по пути в свое учебное заведение», — отметил паблик во «ВКонтакте».
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