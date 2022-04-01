Новосибирские дети вынуждены добираться в школу по забору из-за гигантских луж

© vk.com/act54
Новосибирские дети вынуждены добираться в школу по забору из-за гигантских луж
01 Апр 2022, 07:31

На улицах Новосибирска из-за таяния снега образовались гигантские лужи. В Ленинском районе города школьники вынуждены были пробираться по забору. Видео.

Видео того, как школьники передвигаются по забору, чтобы обойти лужи на тротуаре, опубликовало сообщество «АСТ-54».

«Ученики школы №86 на Порт-Артурской испытывают серьезные сложности по пути в свое учебное заведение», — отметил паблик во «ВКонтакте».


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью» Новосибирский застройщик о состоянии рынка: «Деньги обесцениваются с огромной скоростью»
Последние материалы
01 Апр, 09:39
«Как работает пропаганда» и «Неудобное прошлое». Какие книги стали раскупать новосибирцы после 24 февраля
01 Апр, 09:37
Дело Виссариона передают в суд
01 Апр, 09:36
Россия ввела запрет на экспорт подсолнечника и рапса
01 Апр, 09:02
Дети падают в лужи по дороге в школу в Северске
01 Апр, 08:26
Житель Алтайского края целый год хранил расчлененную жену в пакетах около дома
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования