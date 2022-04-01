Новосибирские дети вынуждены добираться в школу по забору из-за гигантских луж

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На улицах Новосибирска из-за таяния снега образовались гигантские лужи. В Ленинском районе города школьники вынуждены были пробираться по забору. Видео.

Видео того, как школьники передвигаются по забору, чтобы обойти лужи на тротуаре, опубликовало сообщество «АСТ-54».

«Ученики школы №86 на Порт-Артурской испытывают серьезные сложности по пути в свое учебное заведение», — отметил паблик во «ВКонтакте».